Интернет магазин бытовой и инженерной сантехники

Устройство водопровода, систем водоотведения и отопления в современных жилых, общественных и производственных помещениях требует повышенного внимания к комплектующим. Именно они определяют надежность и эффективность эксплуатации инженерных систем, а также удобство их в обслуживании. Компания Ukrmix вот уже более 10 лет обеспечивает своих клиентов качественным сантехническим оборудованием от лучших отечественных и зарубежных производителей. Мы имеем репутацию надежного партнера, готового всегда прийти на помощь.

Ассортимент интернет-магазина Ukrmix

В нашем каталоге представлен большой выбор товаров:

Бытовая сантехника:

различные виды смесителей (для кухни, гигиенического душа, душевой кабины, умывальника, биде и т.д.), а также краны однорычажные и вентильные;

душевые гарнитуры – душевые системы, стойки, лейки, аксессуары для душа и т.д.;

кухонные мойки врезные и накладные;

сифоны для умывальников, переливы, донные клапаны и другое;

все для отопления – радиаторы, комплектующие к ним, запорная арматура, полотенцесушители водяные, электрические, гибридные;

аксессуары для ванной комнаты – полочки, держатели для бумажных полотенец, туалетной бумаги, зеркала, крючки, ершики для унитаза, мыльницы, дозаторы для жидкого мыла, стаканы для зубных щеток, ведра и многое другое;

комплектующие для сантехники – аэраторы, тэны для водонагревателей, излив (гусак) для смесителя, кран-буксы, картриджи, переключатели для душа и прочее;

Инженерная сантехника:

трубы для водопровода металлопластиковые и полипропиленовые, для теплого пола;

фитинги латунные, металлопластиковые, полипропиленовые, хомуты трубные;

краны шаровые, для полива, приборные, задвижки, вентили полипропиленовые и пластиковые и прочее;

шланги для смесителя и для воды;

комплектующая запорная арматура – воздухоотводчики, клапаны термостатические, краны дренажные, манометры аксиальные и радиальные, обратные клапаны латунные, полипропиленовые, предохранительные клапаны, редукторы давления, фильтры грубой очистки и многое другое;

коллекторы и коллекторные шкафы;

средства герметизации, герметик, ФУМ лента и прочее;

Товары для дачи и сада – насосы дренажные, для скважин, фонтанов, канализационные, повышенного давления, циркуляционные, топливные, а также запчасти к ним.

С помощью нашего оборудования можно решить любую задачу по обустройству, ремонту и обслуживанию водопроводных систем, канализации и отопления. Мы гарантируем высокое качество всех товаров из каталога, а также адекватные цены.

Преимущества сотрудничества с компанией Ukrmix

Мы с уважением относимся и ценим каждого клиента, поэтому предлагаем им наиболее выгодные условия сотрудничества:

широчайший ассортимент и наличие товара на складе;

индивидуальный подход к каждому покупателю;

бесплатные консультации, помощь при выборе товара;

быстрая обработка заказов;

строгое соблюдение сроков доставки в любой населенный пункт страны (Киев, Львов, Днепр, Харьков, Чернигов, Хмельницкий, Одесса и другие);

удобные формы оплаты (наличными при получении, наложенным платежом, на карту);

скидки, акции и распродажи;

возможность возврата или замены не подошедшего товара согласно законодательству Украины;

адекватная ценовая политика;

гарантии качества производителя

продажа сантехники оптом и в розницу;

возможность ознакомиться с отзывами других покупателей или оставить свой.

Где купить качественную сантехнику недорого в Украине?

Вы хотите купить смеситель или кухонную мойку в интернет-магазине? Тогда мы к вашим услугам! У нас представлены товары, которые способны удовлетворить запросы даже самых строгих и капризных покупателей. Оформить заказ на сантехническую продукцию в интернет-магазине «Ukrmix» можно прямо сейчас в один клик, что сэкономит ваше время. Почему-то многие считают, что сантехнику лучше покупать оффлайн. Мы же стремимся убедить вас в обратном.

Поход в строительный магазин, как правило, отнимает немало времени и сил. И он не всегда заканчивается успешно. Многие принимают решение под влиянием консультанта, который стремится продать свой товар наивыгоднейшим образом. Покупка в интернет-магазине позволит вам осознанно подойти к своей покупке, взвесить все за и против, а главное избежать изнурительных походов по магазинам. И даже, если вы ошибетесь, от чего не застрахован никто, товар можно вернуть обратно в магазин.

Как оформить заказ в интернет-магазине «Ukrmix»?

Удобный и понятный интерфейс сайта «Ukrmix» позволит каждому покупателю легко и быстро выбрать для себя наиболее подходящий по всем параметрам товар, детально изучить его характеристики, ознакомиться с отзывами других покупателей, сравнить его с аналогичными товарами из каталога и т.д. Наши менеджеры всегда вежливы и приветливы.

Они при необходимости готовы ответить на любые вопросы касаемо выбора товара, его наличия на складе, монтажа и обслуживания сантехнического оборудования. Контактные телефоны указаны на сайте. Купить инженерную или бытовую сантехнику еще не было так просто, как в магазине «Ukrmix». Доверьтесь нам, как доверяют многие постоянные клиенты!