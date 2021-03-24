  • Ваша корзина пуста!

Кухонные мойки - Новинки
Дырокол для мойки ZERIX Z-003 (ZX3104)
Дырокол для мойки ZERIX Z-003 (ZX3104)
0
1161.00грн.
Кухонная мойка врезная HAIBA 510 (decor) (HB0544)
Кухонная мойка врезная HAIBA 510 (decor) (HB0544)
0
846.00грн.
Кухонная мойка врезная HAIBA 78x50 ARMONIA (polish) (HB0571)
Кухонная мойка врезная HAIBA 78x50 ARMONIA (polish) (HB0571)
0
1688.00грн.
Кухонная мойка врезная HAIBA 50x44 (satin) (HB0540)
Кухонная мойка врезная HAIBA 50x44 (satin) (HB0540)
0
590.00грн.
Кухонная мойка врезная HAIBA 49x47 (satin) (HB0537)
Кухонная мойка врезная HAIBA 49x47 (satin) (HB0537)
0
780.00грн.
Кухонная мойка врезная HAIBA 57x45 (polish) (HB0547)
Кухонная мойка врезная HAIBA 57x45 (polish) (HB0547)
0
941.00грн.
Кухонная мойка из искусственного камня врезная HAIBA HB8104-G322 BEIGE 780x500x200 (HB0990)
Кухонная мойка из искусственного камня врезная HAIBA HB8104-G322 BEIGE 780x500x200 (HB0990)
0
3596.00грн.
Кухонная мойка врезная ZERIX Z7848-08-180E (satin) (ZX1604)
Кухонная мойка врезная ZERIX Z7848-08-180E (satin) (ZX1604)
0
780.00грн.
Кухонная мойка врезная из нержавеющей стали SUS304 MIXXUS MX4843-220x1.0-PVD-BRONZE (MX0558)
Кухонная мойка врезная из нержавеющей стали SUS304 MIXXUS MX4843-220x1.0-PVD-BRONZE (MX0558)
0
2929.00грн.
Кухонная мойка врезная HAIBA 100x50 (decor) (HB0522)
Кухонная мойка врезная HAIBA 100x50 (decor) (HB0522)
0
2195.00грн.
Смесители - Новинки
Смеситель для душа LATRES ALASKA 003 (LA0004)
Смеситель для душа LATRES ALASKA 003 (LA0004)
0
2160.00грн.
Смеситель для умывальника ZERIX MOD A449 (ZX2933)
Смеситель для умывальника ZERIX MOD A449 (ZX2933)
0
429.00грн.
Смеситель для умывальника ZERIX BIT-A 183 (ZX0162)
Смеситель для умывальника ZERIX BIT-A 183 (ZX0162)
0
425.00грн.
Смеситель для кухни HAIBA HANSBERG 011 матовый (HB0201)
Смеситель для кухни HAIBA HANSBERG 011 матовый (HB0201)
0
735.00грн.
Смеситель для кухни HAIBA FOCUS 004 матовый (излив 25 см) (HB0114)
Смеситель для кухни HAIBA FOCUS 004 матовый (излив 25 см) (HB0114)
0
495.00грн.
Показать еще
Лидеры продаж
Кухонная мойка врезная HAIBA 57x45 (polish) (HB0547)
Кухонная мойка врезная HAIBA 57x45 (polish) (HB0547)
0
941.00грн.
Смеситель для умывальника ZERIX Z4511-2 (ZX0246)
Смеситель для умывальника ZERIX Z4511-2 (ZX0246)
0
351.00грн.
Канализационный насос для стоков с отходами 750Вт GRANDFAR WQD10-11-0.75L2 (GF1101)
Канализационный насос для стоков с отходами 750Вт GRANDFAR WQD10-11-0.75L2 (GF1101)
0
2780.00грн.
Отзывы о магазине
5.0
Количество отзывов 1
5
100%
4
0%
3
0%
2
0%
1
0%
Цена
Качество товара
Доставка
Оценка магазина
Все отзывы
рекомендую. сервис и цена отличные...
владимир
2021-03-24 21:09:11

Интернет магазин бытовой и инженерной сантехники

Устройство водопровода, систем водоотведения и отопления в современных жилых, общественных и производственных помещениях требует повышенного внимания к комплектующим. Именно они определяют надежность и эффективность эксплуатации инженерных систем, а также удобство их в обслуживании. Компания Ukrmix вот уже более 10 лет обеспечивает своих клиентов качественным сантехническим оборудованием от лучших отечественных и зарубежных производителей. Мы имеем репутацию надежного партнера, готового всегда прийти на помощь.  

Ассортимент интернет-магазина Ukrmix

В нашем каталоге представлен большой выбор товаров:

  1. Бытовая сантехника:

  • различные виды смесителей (для кухни, гигиенического душа, душевой кабины, умывальника, биде и т.д.), а также краны однорычажные и вентильные;
  • душевые гарнитуры – душевые системы, стойки, лейки, аксессуары для душа и т.д.;
  • кухонные мойки врезные и накладные;
  • сифоны для умывальников, переливы, донные клапаны и другое;
  • все для отопления – радиаторы, комплектующие к ним, запорная арматура, полотенцесушители водяные, электрические, гибридные;
  • аксессуары для ванной комнаты – полочки, держатели для бумажных полотенец, туалетной бумаги, зеркала, крючки, ершики для унитаза, мыльницы, дозаторы для жидкого мыла, стаканы для зубных щеток, ведра и многое другое;
  • комплектующие для сантехники – аэраторы, тэны для водонагревателей, излив (гусак) для смесителя, кран-буксы, картриджи, переключатели для душа и прочее; 

  1. Инженерная сантехника:

  • трубы для водопровода металлопластиковые и полипропиленовые, для теплого пола;
  • фитинги латунные, металлопластиковые, полипропиленовые, хомуты трубные;
  • краны шаровые, для полива, приборные, задвижки, вентили полипропиленовые и пластиковые и прочее;
  • шланги для смесителя и для воды;
  • комплектующая запорная арматура – воздухоотводчики, клапаны термостатические, краны дренажные, манометры аксиальные и радиальные, обратные клапаны латунные, полипропиленовые, предохранительные клапаны, редукторы давления, фильтры грубой очистки и многое другое;
  • коллекторы и коллекторные шкафы;
  • средства герметизации, герметик, ФУМ лента и прочее;

  1. Товары для дачи и сада – насосы дренажные, для скважин, фонтанов, канализационные, повышенного давления, циркуляционные, топливные, а также запчасти к ним.

С помощью нашего оборудования можно решить любую задачу по обустройству, ремонту и обслуживанию водопроводных систем, канализации и отопления. Мы гарантируем высокое качество всех товаров из каталога, а также адекватные цены. 

Преимущества сотрудничества с компанией Ukrmix

Мы с уважением относимся и ценим каждого клиента, поэтому предлагаем им наиболее выгодные условия сотрудничества:

  • широчайший ассортимент и наличие товара на складе;
  • индивидуальный подход к каждому покупателю;
  • бесплатные консультации, помощь при выборе товара;
  • быстрая обработка заказов;
  • строгое соблюдение сроков доставки в любой населенный пункт страны (Киев, Львов, Днепр, Харьков, Чернигов, Хмельницкий, Одесса и другие);
  • удобные формы оплаты (наличными при получении, наложенным платежом, на карту);
  • скидки, акции и распродажи;
  • возможность возврата или замены не подошедшего товара согласно законодательству Украины;
  • адекватная ценовая политика;
  • гарантии качества производителя
  • продажа сантехники оптом и в розницу;
  • возможность ознакомиться с отзывами других покупателей или оставить свой.

Где купить качественную сантехнику недорого в Украине?

Вы хотите купить смеситель или кухонную мойку в интернет-магазине? Тогда мы к вашим услугам! У нас представлены товары, которые способны удовлетворить запросы даже самых строгих и капризных покупателей. Оформить заказ на сантехническую продукцию в интернет-магазине «Ukrmix» можно прямо сейчас в один клик, что сэкономит ваше время. Почему-то многие считают, что сантехнику лучше покупать оффлайн. Мы же стремимся убедить вас в обратном. 

Поход в строительный магазин, как правило, отнимает немало времени и сил. И он не всегда заканчивается успешно. Многие принимают решение под влиянием консультанта, который стремится продать свой товар наивыгоднейшим образом. Покупка в интернет-магазине позволит вам осознанно подойти к своей покупке, взвесить все за и против, а главное избежать изнурительных походов по магазинам. И даже, если вы ошибетесь, от чего не застрахован никто, товар можно вернуть обратно в магазин. 

Как оформить заказ в интернет-магазине «Ukrmix»?

Удобный и понятный интерфейс сайта «Ukrmix» позволит каждому покупателю легко и быстро выбрать для себя наиболее подходящий по всем параметрам товар, детально изучить его характеристики, ознакомиться с отзывами других покупателей, сравнить его с аналогичными товарами из каталога и т.д. Наши менеджеры всегда вежливы и приветливы. 

Они при необходимости готовы ответить на любые вопросы касаемо выбора товара, его наличия на складе, монтажа и обслуживания сантехнического оборудования. Контактные телефоны указаны на сайте. Купить инженерную или бытовую сантехнику еще не было так просто, как в магазине «Ukrmix». Доверьтесь нам, как доверяют многие постоянные клиенты! 